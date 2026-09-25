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CO2/Atemflow-Sensor Pädiatrie
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IntelliVue Spirometrie CO2. Kombinierter CO2/Atemflow-Sensor, Kinder, Tubus: 3,5 bis 6 mm, Farbe: grün.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
10 St./Karton
Patiententyp
Pädiatrie
Steril/nicht steril
Nicht steril
Verpackungsgewicht
0,860 kg
Philips - CO2/Atemflow-Sensor Pädiatrie Sensor - Philips