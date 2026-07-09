Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
EEG-Stammkabel, 2,7 m 7 Meter Stammkabel
EEG-Stammkabel, 2,7 m 7 Meter Stammkabel
Stammkabel
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
EEG-Stammkabel, 2,7 m 7 Meter Stammkabel
Stammkabel
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
Abgeschirmtes EEG-Stammkabel für EEG-Überwachung mit 5 Ableitungen. Zur Verwendung mit Elektrodenkabeln M1931A, M1932A und M1934A, grau.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
EEG-Stammkabel
Kabellänge
2,7 m
Anzahl der Elektroden
5
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1027A
Produktkategorie
EEG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Stammkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Stück
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Philips - EEG-Stammkabel, 2,7 m Stammkabel - Philips