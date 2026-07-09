Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1355A, M1356A, M1358A, M1364A, M1365A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2735A, M2736A, M2736AA, M2738A, 862214, M2734B, M2720A
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Bauchgurt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
3,332 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
100 Gurte/Karton
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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