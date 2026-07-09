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Papier
Anti-fade-Papier f. PageWriter rotes Raster, PTP Thermop., Leporellof. 206-mm-Raster, Kopfzeile
Anti-fade-Papier f. PageWriter rotes Raster, PTP Thermop., Leporellof. 206-mm-Raster, Kopfzeile
Leporellofalzung
Papier
Anti-fade-Papier f. PageWriter rotes Raster, PTP Thermop., Leporellof. 206-mm-Raster, Kopfzeile
Leporellofalzung
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PTP Anti-fade-Thermopapier für EKG-Schreiber PageWriter XL, mit Leporellofalzung, Kopfzeile 7,3 cm, rotes Raster.
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Spezifikationen
Papier mit Leporellofalzung
Papierformat
21,6 cm x 27,9 cm
Produktdetails
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1700A, M1701A, M1702A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Leporellofalzung
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Anti-fade-Papier f. PageWriter - HCM2206A - Philips