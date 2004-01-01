Das Verlängerungskabel M1941A von Philips ist 8-polig und eignet sich für 8-polige Anschlüsse. Es ist 2,0 m lang und ist mit zahlreichen Philips Produkten kompatibel. Das Kabel ist ist nicht mit Naturlatex hergestellt.
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Ein defektes Kabel kann ungenaue Messwerte zur Folge haben. Vor der Markteinführung wurde das Philips Adapterkabel M1141A eingehend geprüft, um sicherzustellen, dass es hohen Belastungen durch Ziehen und Verdrehen standhält.
Strapazierfähig und getestet
Ein defektes Kabel kann ungenaue Messwerte zur Folge haben. Vor der Markteinführung wurde das Philips Adapterkabel M1141A eingehend geprüft, um sicherzustellen, dass es hohen Belastungen durch Ziehen und Verdrehen standhält.
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Strapazierfähig und getestet
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