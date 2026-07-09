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EKG
Komplettes Kabel-Set, IEC Kabel für diagn. EKG, PageWriter XL
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EKG-Kabel für diagnostisches EKG
EKG
Komplettes Kabel-Set, IEC Kabel für diagn. EKG, PageWriter XL
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
EKG
Komplettes abgeschirmtes Kabel-Set mit Steckern, bestehend aus 4 Extremitätenkabeln (99 cm), 6 Brustwandkabeln (61 cm), 10 farbcodierten Ringen, 4 Kurzschlusssteckern und 2 Kabelrechen.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Patientenkabel und Ableitungen für diagnostisches EKG
Patientengruppe
Kinder; Erwachsene
Messort
Extremitäten, Brustwand
Elektrodenkabellänge
?
Abgeschirmt
Abgeschirmt
Methode zum Fixieren der Elektroden
Krokodilklemme
Farbcodierung
IEC
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1700A, M1701A, M1702A
Produkttyp
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
210 g
Verpackungseinheit
1
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Komplettes Kabel-Set, IEC Kabel für diagn. EKG, PageWriter XL - Philips