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Papier
Thermopapier für PageWriter XL rotes 212-mm-Raster u. Kopfzeile 6,7 cm.
Thermopapier für PageWriter XL rotes 212-mm-Raster u. Kopfzeile 6,7 cm.
Leporellofalzung
Papier
Thermopapier für PageWriter XL rotes 212-mm-Raster u. Kopfzeile 6,7 cm.
Leporellofalzung
Papier
EKG-Schreiberpapier, Thermopapier für PageWriter XL, metrisch, mit Leporellofalzung, Kopfzeile 6,7 cm, rotes Raster, Größe: A4-Format
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Spezifikationen
Papier mit Leporellofalzung
Papierformat
Größe A4
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1700A, M1701A, M1702A
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Leporellofalzung
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Thermopapier für PageWriter XL rotes 212-mm-Raster u. Kopfzeile 6,7 cm. - Philips