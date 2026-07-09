Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M1680A, M1681A, M1682A, M1683A, M1684A, M1685A
Produkttyp
Zubehör
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,150 kg
Verpackungseinheit
10 Kabelrechen/Pack.
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
6-adrige Elektrodenkabel