Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, M8102A, M8105A
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,070 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1530A; M1610A