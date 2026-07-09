Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1356A, M2726A, M2736A, M1355A, M2734A, M2735A, M1357A, M1358A, M1359A, M1364A, M1364-60001, M1365A, M2738A, M2725A, M2726A, M2727A, M2720A
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Bauchgurt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,260 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
5 Gurte/Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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