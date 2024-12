CT-Experten von Philips bieten bei Bedarf Unterstützung in Echtzeit

Fördern Sie einen sicheren Umgang mit neuer CT-Technologie, verbessern Sie die Einheitlichkeit der Bildgebung, lassen Sie sich zur Verbesserung von Bildgebung und Durchsatz von Experten beraten, fördern Sie die Fähigkeiten des Klinikpersonals und verbessern Sie die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter mit On Demand Clinical Support. On Demand Clinical Support ist über CT Collaboration Live** verfügbar, so dass Sie sich direkt vom CT-System aus an einen Experten von Philips wenden können.