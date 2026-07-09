Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Fetal
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1310A, M1350B, M1350C, M1353A
Produkttyp
Intrauteriner Druck
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,450 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 St.
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
CPJ84022; CPJ84026; CPJ84046; CPJ84447