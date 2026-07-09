Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
EKG
RÖNTGENDICHTES 12-adriges 1,37 m IEC
RÖNTGENDICHTES 12-adriges 1,37 m IEC
Elektrodenkabel
EKG
RÖNTGENDICHTES 12-adriges 1,37 m IEC
Elektrodenkabel
EKG
Röntgendichte Elektrodenkabel, 12-adrig, 1,37 m. Zur Verwendung mit Serie IV und Xper Physiomonitoring 5 Geräten
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Elektrodenkabel
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Messort
Brust
Elektrodenkabellänge
1,4 m
Anzahl der Adern
12
Abgeschirmt
Ja
Methode zum Fixieren der Elektroden
Clip
Farbcodierung
IEC
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungseinheit
1
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--
Philips - Röntgendichte Elektrodenkabel, 12-adrig, 1,37 m, IEC Elektrodenkabel - Philips