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EKG
RÖNTGENDICHTES 12-adriges 1,8 m
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Röntgendichte Elektrodenkabel, 12-adrig, 1,8 m. Zur Verwendung mit Serie IV und Xper Physiomonitoring 5 Geräten.
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Spezifikationen
Elektrodenkabel
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Messort
Brust
Elektrodenkabellänge
1,8 m
Anzahl der Adern
12
Abgeschirmt
Ja
Methode zum Fixieren der Elektroden
Clip
Farbcodierung
AAMI
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Röntgendichte Elektrodenkabel, 12-adrig, 1,8 m Elektrodenkabel - Philips