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EKG
EKG-Digitalkabel, 12-adrig, 3 m, IEC
EKG-Digitalkabel, 12-adrig, 3 m, IEC
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EKG-Digitalkabel, 12-adrig, 3 m, IEC
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EKG
EKG-Digitalkabel, 12-adrig, 3 m, IEC. Zur Verwendung mit Serie IV und Xper Physiomonitoring 5 Geräten.
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Spezifikationen
EKG-Stammkabel
Kabellänge
3,0 m
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Stammkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
JA
Verpackungseinheit
1
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Philips - EKG-Analogkabel, 12-adrig, 3 m, IEC EKG-Stammkabel - Philips