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EKG
EKG-Digitalkabel, 12-adrig
EKG-Digitalkabel, 12-adrig
Stammkabel
EKG
EKG-Digitalkabel, 12-adrig
Stammkabel
EKG
EKG-Digitalkabel, 12-adrig. Zur Verwendung mit Serie IV und Xper Physiomonitoring 5 Geräten.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
EKG-Stammkabel
Kabellänge
3,0 m
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Stammkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
NEIN
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Philips - EKG-Analogkabel, 12-adrig EKG-Stammkabel - Philips