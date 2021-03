Wee Thumbie Schnuller für Frühgeborene

Nur zur Verwendung in der Klinik für Säuglinge unter der 30. Schwangerschaftswoche: Der Wee Thumbie ist der erste Schnuller, der speziell für Säuglinge mit sehr geringem Geburtsgewicht entwickelt wurde. Er ist in Größe und Form dem Daumen eines Frühgeborenen nachempfunden und fördert das wichtige Saugverhalten, das normalerweise bereits in die Gebärmutter erlernt wird.