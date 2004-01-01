Suchbegriffe

Nasal Alar Multi-Compatible SpO₂ Sensor - Case of 24

Pulsoxymetrie-Zubehör

Der multikompatible Nasal Alar SpO₂ Sensor* ist ein Ein-Patienten-Produkt und misst die arterielle Sauerstoffsättigung an den Nasenflügeln. Diese sind ein idealer Messort für Patient*innen, bei denen die Messung problematisch ist. Der Sensor erzeugt auch bei Patient*innen mit schlechter Durchblutung ein starkes, konsistentes Signal.¹ Ganz auf Komfort und Strapazierfähigkeit ausgelegt, kann dieser haftmittelfreie Sensor bis zu sieben Tage lang verwendet werden.

Eigenschaften
Bevorzugte Platzierung bei Minderdurchblutung
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.

Weitere Informationen
Bevorzugte Platzierung bei Minderdurchblutung
Lösung bei Minderdurchblutung
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte

Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.

Weitere Informationen
Lösung bei Minderdurchblutung
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte

Strapazierfähiger SpO₂-Sensor
Monitoring über einen längeren Zeitraum

Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.

Weitere Informationen
Strapazierfähiger SpO₂-Sensor
Monitoring über einen längeren Zeitraum

Vielseitig einsetzbar
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben

Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.

Weitere Informationen
Vielseitig einsetzbar
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben

Erfahrungsbericht aus der Praxis

Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.

  • Bevorzugte Platzierung bei Minderdurchblutung
  • Lösung bei Minderdurchblutung
  • Strapazierfähiger SpO₂-Sensor
  • Vielseitig einsetzbar
Bevorzugte Platzierung bei Minderdurchblutung
Im Vergleich zu Stirn-Sensoren zeigte der Nasal Alar SpO₂ Sensor eine geringere Häufigkeit von Drucknekrosen bei einem Einsatz des Sensors über einen Zeitraum von 5 Tagen.³ Der Nasal Alar Sensor wird ohne Stirnband oder Haftmittel angebracht; Patient*innen empfinden nur minimale Wärme- und Druckentwicklung und müssen keinen Finger-Sensor an der Hand tragen.

Bevorzugte Platzierung bei Minderdurchblutung
Lösung bei Minderdurchblutung
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte

Die Nasenflügel verfügen durch die A. carotis interna und externa über eine gleichbleibend gute Blutversorgung, erzeugen ein starkes, stabiles Signal und sind im Vergleich zu den Extremitäten weniger anfällig für eine Verengung der Gefäße. So erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse – sogar in kritischen Situationen mit Minderdurchblutung und Zentralisierung des Blutflusses.

Lösung bei Minderdurchblutung
Nasenflügel liefern zuverlässige Messwerte

Strapazierfähiger SpO₂-Sensor
Monitoring über einen längeren Zeitraum

Der Philips Nasal Alar SpO₂ Sensor ist auf Nachhaltigkeit und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Ein Sensor kann bis zu 7 Tage lang bei einem Patienten bzw. einer Patientin und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.

Strapazierfähiger SpO₂-Sensor
Monitoring über einen längeren Zeitraum

Vielseitig einsetzbar
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben

Für ein konsistentes SpO₂-Signal auch bei kritischen Maßnahmen auf der Intensivstation. Beim Einsatz im OP wird der Sensor an einem besser zugänglichen Messort als klassische Finger-Sensoren platziert. Dies ermöglicht es dem Behandlungsteam effizienter zu arbeiten, weil bei der Suche nach einem stabilen Signal nicht mehrere Sensoren ausprobiert, platziert und unter Umständen entsorgt werden müssen.

Vielseitig einsetzbar
Praktische Vorteile für verschiedenste Aufgaben

Erfahrungsbericht aus der Praxis

Klassische Pulsoxymeter werden am Finger angebracht. Für Patient*innen mit Minderdurchblutung hingegen stellt der Philips Nasal Alar SpO2 Sensor eine innovative und praktische Alternative dar. In diesem Video teilen Dr. Lieven Vergote und Hr. Kristoff Colman vom belgischen A.S.Z. Krankenhaus in Aalst ihre Erfahrungen mit dem Alar Sensor und sprechen über einige der Vorteile dieser Lösung.

Technische Daten

Produktdetails
Verpackungsmaß
  • 270 x 230 x 127 mm
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M1020B, M3001A, MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Farbe
  • Weiß
Produktkategorie
  • SpO₂
Produktart
  • Sensor
CE-Kennzeichnung
  • Nein
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
  • Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
  • 1,36 kg
Verpackungseinheit
  • 24 Sensoren
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril/nicht steril
  • Nicht-steril
Haltbarkeit
  • 5 Jahre
SpO₂-Sensor
Patiententyp
  • Kinder und Erwachsene
Messort
  • Nasenflügel
Kabellänge
  • 1 m
SpO2-Sensor
Patiententyp
  • Kinder und Erwachsene
Messort
  • Nasenflügel
Empfohlenes Körpergewicht
  • ≥ 15 kg und mindestens 4 Jahre alt
Adapterkabel-Kompatibilität
  • M1943A, M1943AL, 1943NL
Kabellänge
  • 1 m
Produktdetails
Verpackungsmaß
  • 270 x 230 x 127 mm
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M1020B, M3001A, MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Produktdetails
Verpackungsmaß
  • 270 x 230 x 127 mm
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M1020B, M3001A, MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Farbe
  • Weiß
Produktkategorie
  • SpO₂
Produktart
  • Sensor
CE-Kennzeichnung
  • Nein
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
  • Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
  • 1,36 kg
Verpackungseinheit
  • 24 Sensoren
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril/nicht steril
  • Nicht-steril
Haltbarkeit
  • 5 Jahre
SpO₂-Sensor
Patiententyp
  • Kinder und Erwachsene
Messort
  • Nasenflügel
Kabellänge
  • 1 m
SpO2-Sensor
Patiententyp
  • Kinder und Erwachsene
Messort
  • Nasenflügel
Empfohlenes Körpergewicht
  • ≥ 15 kg und mindestens 4 Jahre alt
Adapterkabel-Kompatibilität
  • M1943A, M1943AL, 1943NL
Kabellänge
  • 1 m
  • * Der Nasal Alar SpO₂ Sensor ist nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
  • 1. Shallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).

