Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor, Case of 20

Der Philips Nasal Alar FAST SpO2 Sensor sorgt für ein zuverlässiges Monitoring der Sauerstoffsättigung am Nasenflügel, wo eine stabile Blutversorgung durch die A. carotis interna und A. carotis externa besteht. Dieser Messort ermöglicht ein starkes, konsistentes Signal und ist weniger anfällig für Vasokonstriktion im Vergleich zu den Extremitäten.¹ Dies sorgt für genaue und zuverlässige Signale, selbst unter schwierigen Bedingungen mit Minderdurchblutung und einer Zentralisierung des Blutflusses.² Ganz auf Komfort und Langlebigkeit ausgelegt, kann dieser haftmittelfreie Sensor bis zu sieben Tage lang bei einer Person und in verschiedenen Versorgungsumgebungen verwendet werden.

