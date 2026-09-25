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MR-Monitoring
Expression MR
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Universal-Vektor-Gating-Schnittstellenkabel
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Universal-Vektor-Gating-Schnittstellenkabel
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Verbindet den Ausgang für Herz- und peripheres Gating von Expression Monitoren* mit den drahtlosen oder drahtgebundenen Gating-Anschlüssen von MR-Systemen und mit Systemen mit Vektor-Gating (4,57 m).
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Spezifikationen
Produktdetails
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Länge
4,57 m
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
Expression MR200
Expression MR400
Steril/nicht steril
Nicht-steril
CE-Kennzeichnung
Ja
Weitere Produkte
Expression MR400
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Philips - Expression MR Universal-Vektor-Gating-Schnittstellenkabel - Philips