Wiederverwendbarer Temperatursensor für ösophageale, rektale und axillare Messung. Der FlexTEMP II Sensor kann zur Messung von Oberflächen- und Körpertemperatur eingesetzt werden. Dieser Sensor ist zum Gebrauch mit der FlexTEMP System Sensorhülle vorgesehen.
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Verwendung mit folgendem Philips Zubehör/Verbrauchsmaterial
989803178181 FlexTEMP System Sensorhülle
Verpackungsgewicht
1 kg
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