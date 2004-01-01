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FlexTEMP II Sensor

Temperatur

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Wiederverwendbarer Temperatursensor für ösophageale, rektale und axillare Messung. Der FlexTEMP II Sensor kann zur Messung von Oberflächen- und Körpertemperatur eingesetzt werden. Dieser Sensor ist zum Gebrauch mit der FlexTEMP System Sensorhülle vorgesehen.

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Technische Daten

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Maßeinheit
  • Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Wiederverwendbar
Ersetzt Produkt
  • 989803162531
Verwendung mit Geräten von Philips
  • Expression
Verwendung mit folgendem Philips Zubehör/Verbrauchsmaterial
  • 989803178181 FlexTEMP System Sensorhülle
Verpackungsgewicht
  • 1 kg
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