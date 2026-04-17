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Expression MR drahtloses wECG-Patientenmodul (Gen-3) Netzwerke 6 bis 10
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wECG-Modul zur Verwendung mit dem Expression MR400 Patientenmonitor in den Netzwerken 6 bis 10
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Verwendung mit Geräten von Philips
866185
Verpackungsgewicht
0,007 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Expression MR drahtloses wECG-Patientenmodul (Gen-3) - Philips