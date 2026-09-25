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MR400 Gebrauchsanweisung Englisch
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Gebrauchsanweisung, Expression MR400, englisch
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
866185
Verpackungsgewicht
1 kg
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – MR400 Gebrauchsanweisung, englisch - Philips