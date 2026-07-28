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EKG
Festgel, Textilhaftring, klein, EGK
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Wiederverwendbare Festgel-Elektrode mit Textilhaftring zur EKG-Überwachung von Kindern und Erwachsenen. 35 mm, rund, 30/Packung, 300/Tasche
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetail
Produktkategorie
EKG
Gel-Typ
Fest
Material
Weicher Stoff
Patiententyp
Erwachsene; Kinder
Elektrodenform
Rund
Produktart
Elektrode
Elektrodengröße
35 mm, rund
Art der Elektrodenverbindung
Druckknopf, Clip
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Latexfrei
Ja
Mindesthaltbarkeit
24 Monate
Verpackungseinheit
30 Elektroden/Packung, 10 Packungen/Karton
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Philips - Festgel, Textilhaftring, klein, EGK Elektrode - Philips