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MR-Monitoring
IP5 VGA-Ausgangs-Set
IP5 VGA-Ausgangs-Set
MR-Überwachung
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IP5 VGA-Ausgangs-Set
MR-Überwachung
MR-Monitoring
Set ermöglicht das Replizieren der Anzeige des IP5 865471 auf einem unabhängigen, VGA-kompatiblen Bildschirm.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression IP5
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht steril
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – IP5 VGA-Ausgangs-Set MR-Überwachung - Philips