Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
MR-Monitoring
Expression MR LoFlo Einweg-Gasprobenschlauch Nasale Kanüle für Kinder, 100 St./Karton
Expression MR LoFlo Einweg-Gasprobenschlauch Nasale Kanüle für Kinder, 100 St./Karton
CO2 (Kohlendioxid)
MR-Monitoring
Expression MR LoFlo Einweg-Gasprobenschlauch Nasale Kanüle für Kinder, 100 St./Karton
CO2 (Kohlendioxid)
MR-Monitoring
Für Monitore, die ohne Anästhetika-Option konfiguriert sind. LoFlo Gasprobenschlauch, Nasale Kanüle für Kinder, 100 St./Karton
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
100 St./Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Pädiatrie
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression MR200
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Latexfrei
Ja
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Expression MR LoFlo Einweg-Gasprobenschlauch – HC989803185341 - Philips