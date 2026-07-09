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EKG
Micro NeoLead Röntgendurchlässige IEC-Elektrode
Micro NeoLead Röntgendurchlässige IEC-Elektrode
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Micro NeoLead Röntgendurchlässige IEC-Elektrode
Elektrode
EKG
Packung mit 3 röntgendurchlässigen EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene mit integriertem Elektrodenkabel (60 cm). Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel. IEC, Standard-DIN-Anschluss. 25 mm x 9,5 mm. 50 Packungen/Karton
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
3 Elektroden/Packung, 50 Packungen/Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
2 Jahre
EKG-Elektrode
Material
Weicher Stoff
Patiententyp
Neugeborene; Kinder
Gel-Typ
Fest
Elektrodengröße
25 mm x 9,5 mm
Elektrodenform
Rechteck
Art der Elektrodenverbindung
Vorbefestigtes Elektrodenkabel
Philips - Micro NeoLead Röntgendurchlässige IEC-Elektrode Elektrode - Philips