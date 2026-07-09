Packung mit 3 röntgendurchlässigen EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene mit integriertem Elektrodenkabel (24 cm). Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel. AAMI, Standard-DIN-Anschluss. 25 mm x 9,5 mm. 50 Packungen/Karton