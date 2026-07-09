Packung mit 3 röntgendichten EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene mit integriertem Elektrodenkabel (60 cm). Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel. IEC, Standard-DIN-Anschluss. 19 mm, rund. 50 Packungen/Karton.
Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungseinheit
3 Elektroden/Packung, 50 Packungen/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
2 Jahre
EKG-Elektrode
Material
Weicher Stoff
Patiententyp
Neugeborene; Kinder
Elektrodengröße
19 mm Durchmesser
Gel-Typ
Fest
Elektrodenform
Rund
Art der Elektrodenverbindung
Vorbefestigtes Elektrodenkabel
Philips - Mini NeoLead Röntgendichte IEC-Elektrode Elektrode - Philips