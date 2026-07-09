Packung mit 3 röntgendichten EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene mit integriertem Elektrodenkabel (60 cm). Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel. AAMI, Standard-DIN-Anschluss. 19 mm, rund. 50 Packungen/Karton.
Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungseinheit
3 Elektroden/Packung, 50 Packungen/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
2 Jahre
EKG-Elektrode
Material
Weicher Stoff
Patiententyp
Neugeborene; Kinder
Elektrodengröße
19 mm Durchmesser
Elektrodenform
Rund
Gel-Typ
Fest
Art der Elektrodenverbindung
Vorbefestigtes Elektrodenkabel
Philips - Mini NeoLead Röntgendichte AAMI-Elektrode Elektrode - Philips