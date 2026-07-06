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MR-Monitoring
Blutdruckmanschette, Einzellumen Erwachsene (groß, extralang)
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Nichtinvasive Blutdrucküberwachung
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Umfang von 35,0 bis 45,0 cm. Zur Verwendung mit dem Expression MR Standard NIBP Schlauch 989803183221.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
10 St./Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Erwachsene
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression MR200
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
Expression MR Standard NIBP Schlauch 989803183221
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Blutdruckmanschette, Einzellumen, große Erwachsene (extralang) - Philips