Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
EKG
5-adriger EKG-Stammkabeladapter – Draeger
5-adriger EKG-Stammkabeladapter – Draeger
Adapter
EKG
5-adriger EKG-Stammkabeladapter – Draeger
Adapter
EKG
5-adriger EKG-Stammkabeladapter zum Anschluss aller 3- und 5-adrigen Philips Elektrodenkabel an Draeger Monitoring-Stammkabel (z.B. 3368391, 5950196, 5191221 ); AAMI/IEC-Farbcodierung; 1 Packung = 1 Adapter
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Draeger
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Adapter
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Adapter
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
IntelliVue Elektrodenkabel; 3-adrig + 5-adrig
Philips - 5-adriger EKG-Stammkabeladapter – Draeger Adapter - Philips