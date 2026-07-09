Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
Invasive Druckmessung
Einzel-Set TP4 213 cm Premium Stripe
Einzel-Set TP4 213 cm Premium Stripe
Einweg-Besteck zur Druckmessung
Invasive Druckmessung
Einzel-Set TP4 213 cm Premium Stripe
Einweg-Besteck zur Druckmessung
Invasive Druckmessung
Einzel-Set TP4, 213 cm, zusammendrückbares Spülgerät 3 ml, 2 Hähne, Macrodrip, Premium Stripe
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
IBP-Einmal-Besteck zur Druckmessung
Patientengruppe
Kinder; Erwachsene
Blutentnahme
Nein
Anzahl der Drucksensoren
1
Set-Länge
213 cm
Produktdetails
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produkttyp
Einweg-Besteck zur Druckmessung
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Verpackungseinheit
20 Sets
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
36 Monate
Steril ODER nicht steril
Steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177921
Philips - Einzel-Set TP4 213 cm Premium Stripe Einweg-Besteck zur Druckmessung - Philips