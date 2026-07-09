Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Witt (Philips Cath Lab)
Produkttyp
Adapterkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Kabel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177901