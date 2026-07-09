Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Produkttyp
Einweg-Besteck zur Druckmessung
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
20 Sets
Steril ODER nicht steril
Steril
Mindesthaltbarkeit
36 Monate
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177921