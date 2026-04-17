Nicht MR-geeignete Funktastatur und -maus für das Expression Informationsportal. Umfasst Tastatur, Maus, Batterien und USB-Drahtlosadapter. Nur in englischer Sprache. Optionale Funktastatur und -maus für Expression IP5 865471.
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression IP5
Steril oder nicht steril
Nein
Latexfrei
Ja
Verpackungsgewicht
1,500 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Funktastatur und -maus MR-Überwachung - Philips