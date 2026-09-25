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Essential Gebrauchsanweisung 1 St.
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Essential 865353 Gebrauchsanweisung
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril/nicht steril
Nicht-steril
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Essential Gebrauchsanweisung 1 St. - Philips