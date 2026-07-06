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MR-Monitoring
Blutdruckmanschette mit Bayonettanschluss 10 St./Karton, Erwachsene (groß), für einmaligen Gebrauch
Blutdruckmanschette mit Bayonettanschluss 10 St./Karton, Erwachsene (groß), für einmaligen Gebrauch
Nichtinvasive Blutdrucküberwachung
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Blutdruckmanschette mit Bayonettanschluss 10 St./Karton, Erwachsene (groß), für einmaligen Gebrauch
Nichtinvasive Blutdrucküberwachung
MR-Monitoring
Umfang von 35 bis 45 cm, kompatibel mit MR NIBP Schlauch 989803169411. Zur Verwendung mit den Monitoren Expression 865214, Precess 865323, Precess 3160 und Magnitude 3150M.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
10 St./Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Erwachsene
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression, Precess, Precess Blue, Magnitude
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
989803169411
Steril oder nicht steril
Nicht steril
Latexfrei
Ja
Verpackungsgewicht
1,310 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Blutdruckmanschette mit Bayonettanschluss – HC989803170481 - Philips