MR NIBP Schlauch für Neugeborene, 4,57 m, zur Verwendung mit den Blutdruckmanschetten 989803170401 und 989803170421. Zur Verwendung mit den Monitoren Expression 865214, Precess 865323, Precess 3160 und Magnitude 3150M.
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Neonatologie
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression, Precess, Precess Blue, Magnitude
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
Blutdruckmanschetten 989803170401 und 989803170421
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht steril
Verpackungsgewicht
0,170 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – NIBP Schlauch mit Bajonettanschluss für Neugeborene, Einzellumen - Philips