Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
860306, 860310, 860311, 860315, 860316
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Patientendatenkabel für diagnostisches EKG
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,250 kg
Verpackungseinheit
1 Kabel = 1 Verkaufseinheit
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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