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Blutdruckmanschetten
Mobile CL Reusable
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Blutdruckmanschetten
Mobile CL wiederverwendbare Blutdruckmanschette für Erwachsene (groß), braun mit weinrotem Schlauch. Umfang: 33,5 bis 45,0 cm. Zur Verwendung mit IntelliVue CL NBP-Pod.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Erwachsene
Manschettengröße
Erwachsene (groß)
Umfang der Extremität
33,5 bis 45 cm
Blasenbreite
Manschettenbreite: 16 cm
Manschettenfarbe
Braun
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Mobile CL
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865216
Produktkategorie
NBP
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Manschette
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Verpackungseinheit
1 Manschette
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803163131
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Mobile CL wiederverwendbare Blutdruckmanschette für Erwachsene (groß) - Philips