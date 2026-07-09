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Blutdruckmanschetten
Mobile CL Disposable
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Blutdruckmanschetten
Mobile CL Einweg-Blutdruckmanschette für Erwachsene (klein), hellblau. Umfang: 21,0 bis 27,0 cm. Zur Verwendung mit IntelliVue CL NBP-Pod. Menge: 20 Manschetten.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Erwachsene
Manschettengröße
Erwachsene (klein)
Umfang der Extremität
21 bis 27 cm
Manschettenfarbe
Hellblau
Blasenbreite
Manschettenbreite: 10,5 cm
Blasenlänge
Blase: 18,5 cm
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Mobile CL
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865216
Produktkategorie
NBP
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Manschette
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
1,700 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
20 Manschetten/Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803163131
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Mobile CL Einweg-Blutdruckmanschette für Erwachsene (klein) Manschette - Philips