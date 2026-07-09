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Blutdruckmanschetten
Mobile CL Reusable Small Adult
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Blutdruckmanschetten
Mobile CL wiederverwendbare Blutdruckmanschetten für Erwachsene (klein), braun mit hellblauem Schlauch. Umfang: 21,0 bis 27,0 cm. Zu verwenden mit IntelliVue CL NBP-Pod.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Erwachsene
Manschettengröße
Erwachsene (klein)
Manschettenfarbe
Braun
Blasenbreite
Manschettenbreite: 10,5 cm
Umfang der Extremität
21 bis 27 cm
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Mobile CL
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865216
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Manschette
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Manschette
Mindesthaltbarkeit
Keine
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803163131
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Mobile CL wiederverwendbare Blutdruckmanschetten für Erwachsene (klein) - Philips