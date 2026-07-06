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Zubehör & Verbrauchsmaterialien
Sensor mit einstellbarem Grip Kleinkinder/Kinder, 2 St.
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Sensor mit einstellbarem Grip Kleinkinder/Kinder, 2 St.
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Enthält zwei wiederverwendbare, einstellbare Grips für Kleinkinder/Kinder. Vorgesehen für Kleinkinder oder Kinder. Kompatibel mit dem Sensor 9399A.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
2 St./Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Kinder, Kleinkinder
Verwendung mit Geräten von Philips
Precess, Magnitude, 4500
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
9399A, 9399B
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Verpackungsgewicht
0,150 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.