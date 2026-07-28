Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Ja, mit jedem Microstream Monitor

Produktkategorie

Gas

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

863266, M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS

Produkttyp

Kapnographie

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Ein-Patienten-Produkt

CE-Kennzeichnung

Ja

Verpackungsgewicht

1,500 kg

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Verpackungseinheit

25 St./Karton

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial