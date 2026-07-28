Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja, mit jedem Microstream Monitor
Produktkategorie
Gas
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863266, M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS
Produkttyp
Kapnographie
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
1,500 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
25 St./Karton
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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