Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja, mit jedem Microstream Monitor
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863266, M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS
Produktkategorie
Gas
Produkttyp
Kapnographie
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
2,380 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
25 St./Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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