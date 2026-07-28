Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Ja, mit jedem Microstream Monitor

Produktkategorie

Gas

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

863266, M3015A, M3015B, M3015B, M8105A, M8105AS

Produkttyp

Kapnographie

CE-Kennzeichnung

Ja

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Ein-Patienten-Produkt

Verpackungsgewicht

0,920 kg

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Verpackungseinheit

25 St./Karton

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial