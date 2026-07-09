Grau, Clip-Anschlüsse, mit abnehmbarer Abdeckung, Länge 85 cm, 1 Packung = 1 Elektrodenkabel, zur Verwendung mit Philips Sender/Empfänger Modell TRX4851A, M4841A vom IntelliVue Telemetriesystem M2601B (862108).
Spezifikationen
Telemetrie-Elektrodenkabel
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Elektrodenkabellänge
85 cm
Anzahl der Adern
3
Abgeschirmt
Ja
Elektrodenbefestigung
Clip
Farbcodierung
AAMI
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare