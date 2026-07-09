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EKG
Set für 16 Ableitungen Ersatzteil-Set
Set für 16 Ableitungen Ersatzteil-Set
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
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Set für 16 Ableitungen Ersatzteil-Set
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
EKG
Ersatzteil-Set für 16 Ableitungen für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC. Inhalt: 9 × 2 farbcodierte Clips, 4 Bananenstecker-Adapter, 6 Kurzschlussstecker, 2 Kabelrechen (Durchmesser 2,54), 2 Kabelrechen (Durchmesser 3,4) und Gebrauchsanweisung.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Patientenkabel und Ableitungen für diagnostisches EKG
Patientengruppe
Kinder; Erwachsene
Messort
Extremitäten, Brustwand
Elektrodenkabellänge
?
Abgeschirmt
Abgeschirmt
Anzahl der Elektroden
16
Methode zum Fixieren der Elektroden
Krokodilklemme
Farbcodierung
AAMI/IEC
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
860315
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
90 g
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Set für 16 Ableitungen Ersatzteil-Set EKG-Kabel für diagnostisches EKG - Philips