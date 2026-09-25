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EKG
FR3 3-adrig IEC
FR3 3-adrig IEC
EKG-Kabel
EKG
FR3 3-adrig IEC
EKG-Kabel
EKG
Erweitert die Funktionen des HeartStart FR3 um nicht-diagnostische Ansichten der EKG-Ableitungen I, II und III.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Stück
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
HeartStart FR3
Mindesthaltbarkeit
Keine
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - FR3 3-adrig IEC EKG-Kabel - Philips