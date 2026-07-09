Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2601B, 862108, 862231, 862439, M2636C, M8105A, M8105AT
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Telemetriekabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,077 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803143491; 989803146911